Oficial: Así se jugarán las primeras fechas del torneo Apertura de Liga Nacional

La Liga Nacional de Honduras confirmó el calendario de las primeras cinco jornadas del torneo Apertura 2026 ahora con 12 clubes y renovado con un nuevo formato de grupos. Los clásicos se disputarán en las jornadas 3 y 4; además, no habrá duelos a la misma hora ya que todos los juegos los tiene una sola televisora.

El primer partido del torneo será entre Platense y Real España el viernes 31 de julio a las 7:00 pm en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Luego vienen los choques del sábado donde Génesis FC se estrena frente al Choloma de Héctor Vargas y se cierra con el Olimpia vs Lobos.

El domingo será el turno del campeón nacional, Motagua, quien visita al Juticalpa FC en Olancho y el debut en Liga Nacional del Estrella Roja que recibe en Danlí, El Paraíso al Olancho FC.