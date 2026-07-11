Olimpia recibió goleada en amistoso frente al Dynamo de la MLS en Estados Unidos

El Club Olimpia sufrió un duro revés la tarde de este sábado en Estados Unidos al caer goleado 3-0 frente al Houston Dynamo de la MLS, en un partido amistoso que dejó más dudas que certezas. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel apostó por una alineación competitiva, incluyendo a sus recientes incorporaciones, los uruguayos Carlos Emanuel Cuello y Nicolás Dibble, quienes tuvieron sus primeros minutos con la camiseta merengue. Sin embargo, el equipo albo fue ampliamente superado de principio a fin por el cuadro estadounidense, que dominó el encuentro y aprovechó los errores defensivos de Olimpia para construir una victoria sin mayores complicaciones.

El marcador se abrió apenas a los 14 minutos de la primera parte, cuando el defensor central Clinton Bennett, en su intento por despejar un balón dentro del área, terminó enviándolo al fondo de su propia portería para el 1-0. En el complemento, Houston Dynamo sentenció el compromiso. Al minuto 77, Franco Negri firmó una auténtica joya al conectar una espectacular volea tras el cobro de un tiro de esquina, dejando sin opciones al guardameta Edrick Menjívar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE