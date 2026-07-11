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¿Tiempo de baja? Francisco Martínez fue operado con éxito del ligamento cruzado

El mediocampista de Marathón fue intervenido por alrededor de dos horas en un hospital de San Pedro Sula.

¿Tiempo de baja? Francisco Martínez fue operado con éxito del ligamento cruzado

Francisco Martínez fue operado con éxito del ligamento cruzado.

11 de julio de 2026 a las 13:23

Francisco "Chelito" Martínez ya fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada con Marathón. Diario DIEZ conoció detalles de la operación a la que fue sometido el futbolista verdolaga, quien ahora iniciará el largo proceso de recuperación.

La cirugía se realizó en horas de la mañana y estuvo a cargo de un equipo médico especializado, que además aprovechó el procedimiento para realizar una limpieza en la rodilla del jugador debido al desgaste que presentaba la articulación.

"Ayer se le realizó la cirugía en horas de la mañana. Estuvimos aproximadamente dos horas en el quirófano. También se realizó una plastía del ligamento cruzado anterior y una limpieza en la rodilla. Martínez es un futbolista que trabajó en cuclillas en las piñeras, sus rodillas estaban desgastadas y se aprovechó para limpiarse. El lunes comienza sus trabajos de recuperación, tiene buena masa muscular", manifestó uno de los médicos que estuvo a cargo de la cirugía.

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El cuerpo médico se mostró optimista con la evolución del futbolista, ya que consideran que su condición física y la masa muscular con la que cuenta serán factores importantes para afrontar el proceso de rehabilitación que comenzará desde el próximo lunes.

Aunque el club todavía no ha oficializado el tiempo que permanecerá fuera de las canchas, todo apunta a que el mediocampista deberá afrontar varios meses de recuperación tras la compleja lesión sufrida en la pretemporada.

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En las próximas horas, Marathón dará a conocer el parte médico oficial y el período estimado de baja de Francisco "Chelito" Martínez, quien, de acuerdo con las primeras proyecciones, se perdería el torneo Apertura de la Liga Nacional y la participación del conjunto sampedrano en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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