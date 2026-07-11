¡Debut goleador! Marathón no cree en nadie: avasalló al Palestino

Marathón continúa afinando detalles de cara al inicio del torneo Apertura y este sábado dejó buenas sensaciones al imponerse con autoridad por 4-0 sobre Palestino FC, club que competirá en la próxima temporada de la Liga de Ascenso de Honduras, en un encuentro de preparación disputado en tres tiempos.

El conjunto verdolaga mostró superioridad desde el arranque del compromiso y logró abrir el marcador a los 39 minutos gracias a Cristian Sacaza, quien definió con precisión para darle la ventaja a su equipo antes del descanso del primer bloque.

En el segundo período del amistoso, Marathón amplió la diferencia con otro tanto de Sacaza al minuto 61. El atacante firmó su doblete y confirmó el dominio del cuadro sampedrano, que generó constantes oportunidades de peligro frente al arco rival.

La goleada tomó forma al minuto 80, cuando Yairo Moreno apareció para convertir el tercer tanto del compromiso, aprovechando una buena acción ofensiva que dejó sin opciones al guardameta de Palestino FC. Este fue el debut goleador del colombiano con el conjunto verde.