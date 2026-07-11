Hondureños son protagonistas en triunfo del Sporting de Costa Rica sobre Monterrey

El Sporting FC cerró con éxito su preparación para el Torneo Apertura 2026 al derrotar 2-1 a Rayados de Monterrey en un partido amistoso en México, con destacada participación de los hondureños Alexander López, José Mario Pinto y Carlos Pineda.
Los tres futbolistas catrachos fueron titulares en el conjunto dirigido por Andrés Carevic, que mostró una sólida actuación ante uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano y dejó buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato costarricense.
Monterrey tomó la ventaja gracias a Víctor Guzmán, quien aprovechó un centro preciso para abrir el marcador. Sin embargo, la reacción del Sporting no tardó en llegar y Joshua Navarro igualó el compromiso desde el punto penal.
El conjunto costarricense mantuvo la intensidad y logró remontar pocos minutos después con un tanto de Ryan Bolaños, quien apareció dentro del área para firmar el 2-1 definitivo y sellar una victoria de prestigio en la pretemporada.
Al finalizar el encuentro, el técnico Andrés Carevic destacó el rendimiento de su equipo y se mostró satisfecho por la gira de preparación, asegurando que el plantel llega en buenas condiciones para afrontar el inicio del Apertura 2026.
El campeonato de la Primera División de Costa Rica arrancará el próximo 25 de julio y contará con una importante presencia hondureña. Además de López, Pinto y Pineda con Sporting FC, Getsel Montes defenderá los colores del Herediano.
La victoria del Sporting confirma el buen momento de los clubes costarricenses en la pretemporada, luego de que días atrás el Cartaginés sorprendiera al vencer 2-0 a Tigres de México, en otra muestra del crecimiento competitivo del fútbol tico.