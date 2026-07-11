Hondureños son protagonistas en triunfo del Sporting de Costa Rica sobre Monterrey

El Sporting FC cerró con éxito su preparación para el Torneo Apertura 2026 al derrotar 2-1 a Rayados de Monterrey en un partido amistoso en México, con destacada participación de los hondureños Alexander López, José Mario Pinto y Carlos Pineda.

Los tres futbolistas catrachos fueron titulares en el conjunto dirigido por Andrés Carevic, que mostró una sólida actuación ante uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano y dejó buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato costarricense.

Monterrey tomó la ventaja gracias a Víctor Guzmán, quien aprovechó un centro preciso para abrir el marcador. Sin embargo, la reacción del Sporting no tardó en llegar y Joshua Navarro igualó el compromiso desde el punto penal.