Olimpia recibe humillante paliza ante Cincinnati en cierre de amistosos en USA

El Olimpia volvió a dejar muchas dudas en su gira de preparación por Estados Unidos al sufrir una contundente goleada de 5-0 frente al FC Cincinnati, en su segundo partido amistoso. El equipo dirigido por Eduardo Espinel no logró reaccionar en ningún momento y terminó siendo ampliamente superado por el conjunto de la MLS, luego de haber caído también 3-0 ante Houston Dynamo en su debut.
El marcador se abrió apenas al minuto 16, cuando Kevin Denkey aprovechó un pase de Ender Echenique para definir dentro del área y poner el 1-0. La jugada nació tras una buena habilitación de Matt Miazga, quien encontró el desmarque de Echenique por la banda izquierda antes de la asistencia para el delantero.
Cincinnati amplió la ventaja al minuto 37 gracias a Evander, quien estuvo atento para empujar el balón tras un rebote que dejó el guardameta olimpista luego de un disparo de Kenji Mboma Dem. Apenas tres minutos más tarde, al 40', Denkey volvió a aparecer en escena para firmar su doblete, esta vez con asistencia de Mboma Dem, colocando un contundente 3-0 antes del descanso.
La segunda mitad estuvo marcada por momentos de tensión. Tras la expulsión del jugador número 19 de Olimpia, se produjo una pelea entre futbolistas de ambos equipos. El portero Evan Louro, del Cincinnati, recibió un golpe durante el altercado, aunque respondió sin retroceder. Después del incidente, un jugador del conjunto estadounidense también fue amonestado con tarjeta amarilla.
Con el partido completamente controlado, Cincinnati encontró el cuarto gol al minuto 63. Tom Barlow, quien había ingresado tras el altercado, aprovechó su oportunidad para vencer al arquero olimpista y aumentar la diferencia, reflejando la superioridad del equipo local.
La goleada se cerró al minuto 73 con una gran acción colectiva. Ender Echenique inició la jugada, Tom Barlow continuó la combinación, Kevin Denkey participó con el último pase y Kenji Mboma Dem apareció para definir el 5-0 definitivo, coronando una brillante actuación ofensiva del conjunto de la MLS.
Con esta nueva derrota, Olimpia cierra una preocupante gira por territorio estadounidense, donde recibió ocho goles y no pudo marcar ninguno en sus dos amistosos de preparación. Los albos ahora deberán corregir rápidamente los errores defensivos y mejorar su funcionamiento colectivo antes del inicio de la competencia oficial.
El 11 de Olimpia fue el siguiente: Onan Rodríguez; Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Cristian Canales, Félix García, Emanuel Cuello; Raúl García, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.