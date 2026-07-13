¡Del Mundial al clásico! Saíd Martínez pitará la Supercopa Olimpia-Motagua

Saíd Martínez volverá a ser protagonista en el fútbol hondureño. DIARIO DIEZ conoció en exclusiva que el árbitro internacional fue designado para dirigir la final de la Supercopa de Honduras 2026, el primer título oficial que estará en disputa en la nueva temporada del balompié nacional. La información fue confirmada por el staff de la Liga Nacional durante la visita que realizó este lunes a la sala de redacción de DIARIO DIEZ, donde las autoridades del campeonato presentaron oficialmente todos los detalles de la Supercopa, certamen que abrirá el calendario futbolístico del país.

El encuentro enfrentará a los dos clubes más ganadores de Honduras, Olimpia y Motagua, en una nueva edición del clásico capitalino. El compromiso está programado para disputarse el jueves 23 de julio a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, escenario que albergará la primera copa del año. La elección de Saíd Martínez llega después de su destacada participación en la Copa del Mundo 2026, donde el silbante hondureño representó al país con actuaciones que recibieron buenas valoraciones. Su presencia en el torneo mundialista volvió a colocar al arbitraje catracho entre los más importantes de la región.

Con esta designación, el juez originario de Tocoa asumirá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más esperados del inicio de la temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La Supercopa de Honduras marcará el comienzo oficial del curso 2026-2027 y pondrá frente a frente a dos históricos rivales que buscarán levantar el primer trofeo del año. Además del atractivo deportivo, el duelo contará con la presencia de Saíd Martínez, quien regresa al ámbito local tras dejar en alto el nombre de Honduras en el escenario más importante del fútbol mundial.