Marathón toma decisión con su guardameta mundialista tras las ofertas del extranjero

El Marathón cerró la puerta a la salida de uno de sus futbolistas más cotizados. El presidente del club, Daniel Otero, confirmó que el guardameta panameño César Samudio continuará defendiendo la portería verdolaga, pese a las ofertas que llegaron desde el extranjero tras su participación con Panamá en el Mundial 2026.

La directiva sampedrana optó por mantener al arquero de 30 años al considerar que es una pieza clave dentro del proyecto deportivo encabezado por el entrenador argentino Silvio Rudman, quien solicitó expresamente su permanencia para afrontar el nuevo torneo de la Liga Nacional.

“A pesar de las ofertas que han llegado del extranjero, decidimos priorizar el proyecto deportivo por encima de lo económico. César es un portero fenomenal y junto a él seguiremos construyendo un equipo ganador”, manifestó el presidente del club, Daniel Otero, al confirmar la decisión.