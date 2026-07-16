Javier López: “En Motagua los títulos se disfrutan un día y ya pensamos en otro”

Javier López, entrenador de Motagua, aseguró que el campeón nacional ha cumplido con éxito la planificación de la pretemporada y llega en óptimas condiciones para afrontar el primer gran reto del semestre: la Supercopa frente a Olimpia. El técnico destacó el compromiso de su plantel y la rápida transición del equipo tras conquistar el título 20 de la institución. El estratega español dejó claro que en el conjunto azul no hay espacio para relajarse. Reveló que la celebración por el campeonato apenas duró un día, ya que desde el siguiente entrenamiento el grupo puso toda su atención en los nuevos objetivos: defender la corona de la Liga Nacional, conquistar la Supercopa y competir con fuerza en la Copa Centroamericana.

López también valoró la integración de los nuevos fichajes y, al hablar de la final del Mundial, elogió el juego colectivo de España. Además, confesó que le gustaría ver una final ante Argentina por el prestigio que representa enfrentar al vigente campeón del mundo.

LA ENTREVISTA CON EL DT ESPAÑOL

¿Qué representa para Motagua disputar la Supercopa ante Olimpia?

Sí, sabemos que en esta institución todos los títulos son importantísimos. Celebramos mucho la 20 durante un día y al día siguiente ya estábamos pensando en lo que viene, porque en una institución como Motagua se disfrutan los títulos un día y ya estamos pensando en el siguiente. Poder tener esta Supercopa, que aprovecho para agradecer a la Liga porque creo que es un torneo muy interesante, a un único partido y contra nuestro rival, creo que es una oportunidad muy bonita de empezar el torneo y todo lo que viene por delante de la forma más adecuada. Poder hacerlo de esta manera, contra nuestro rival y con un título en juego, creo que va a ser muy importante para nosotros para empezar con una energía positiva tanto el torneo nacional como la Copa Centroamericana. ¿Cómo llega el plantel para ese compromiso?

La verdad que tengo que decir que llegaron muy bien. Fuimos el primer equipo en ponernos a entrenar. Ese también era un mensaje para el grupo: que lo que tuvimos ya pasó y que hay que ponerse las pilas para lo que viene. Llegaron todos muy bien y han estado trabajando con total normalidad. Apenas hemos tenido alguna molestia, alguna pequeña lesión que no ha impedido que todos nuestros jugadores estén, hoy por hoy, dentro del contexto en el que estamos, en las mejores condiciones para enfrentar ese partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo afrontan el reto de la Copa Centroamericana?

La verdad que muy bien. Todos tenemos claro que hay una hoja de ruta trazada. Tenemos el torneo nacional y lo que viene después es buscar lo internacional, sin descuidar, por supuesto, la Supercopa. Estamos con toda la actitud, con toda la motivación. Tenemos un trabajo previo ya realizado durante 10 meses que creo que nos da más energía y nos pone en un estatus un poquito superior al que tuvimos el año pasado. Estamos más y mejor preparados y siento que vamos a llegar a un buen momento a ese inicio de la Copa Centroamericana.