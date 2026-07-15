Edy Atala revela el mayor objetivo que ilusiona a todo Motagua: "Es una obsesión"

Motagua, tras conseguir su vigésima copa en Honduras, apunta al bicampeonato, pero este no es el máximo objetivo que se ha planteado la junta directiva del Azul Profundo.
El presidente, Edy Atala, habló para los medios de comunicación durante la presentación de algunos nuevos patrocinadores del Ciclón y dejó claro que la "obsesión" es conseguir la Copa Centroamericana de Concacaf.
Atala sabe que en el pasado el equipo ha fallado, pero que, si vuelven a tener una oportunidad, sí la van a aprovechar. Además, en Motagua ya piensan en la próxima Concachampions por la importante inyección económica que esto representa.
¿Cómo está Motagua para afrontar esta nueva temporada?
"Esa es pregunta para el cuerpo técnico, pero nosotros hemos dado todo como junta directiva para este encuentro contra Olimpia; es nuestra primera copa y esperamos llevar felicidad a nuestros aficionados".
¿Es una exigencia para Motagua ganar la Supercopa?
"Claro, para Motagua siempre es importante ganar lo que tenga enfrente. Ya sea copa, supercopa, liga o lo que sea".
¿Aspira Motagua a ganar la Copa Centroamericana?
"Sí, es nuestra máxima aspiración; es algo que se ha vuelto una obsesión para la presidencia de Motagua, porque estuvimos en tres finales y no lo logramos. Accedimos a esta edición siendo campeones, por lo tanto, merecemos estar y no podemos defraudar a nuestros aficionados. Nuestro principal objetivo es llegar a la Concachampions como campeones".
¿Cómo considera a Javier López para lograr esto?
"En su primer año logró su primer título. No hay duda de que el fútbol español está de moda y nosotros tenemos a un gran entrenador en el cual confiamos; no solo por lo que logramos, sino que lo renovamos antes de que tuviera resultados, todo por su trabajo y esfuerzo. Son valores que Motagua ve en un DT".
¿Qué mensaje le deja a la afición?
"Es importante tener a la afición de nuestro lado, jugar solos no es lo mejor. Aquí siempre hay química entre todos: jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados".