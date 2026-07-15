Edy Atala revela el mayor objetivo que ilusiona a todo Motagua: "Es una obsesión"

El presidente, Edy Atala, habló para los medios de comunicación durante la presentación de algunos nuevos patrocinadores del Ciclón y dejó claro que la "obsesión" es conseguir la Copa Centroamericana de Concacaf.

Motagua, tras conseguir su vigésima copa en Honduras, apunta al bicampeonato, pero este no es el máximo objetivo que se ha planteado la junta directiva del Azul Profundo.

Atala sabe que en el pasado el equipo ha fallado, pero que, si vuelven a tener una oportunidad, sí la van a aprovechar. Además, en Motagua ya piensan en la próxima Concachampions por la importante inyección económica que esto representa.

¿Cómo está Motagua para afrontar esta nueva temporada?

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"Esa es pregunta para el cuerpo técnico, pero nosotros hemos dado todo como junta directiva para este encuentro contra Olimpia; es nuestra primera copa y esperamos llevar felicidad a nuestros aficionados".

¿Es una exigencia para Motagua ganar la Supercopa?

"Claro, para Motagua siempre es importante ganar lo que tenga enfrente. Ya sea copa, supercopa, liga o lo que sea".

¿Aspira Motagua a ganar la Copa Centroamericana?

"Sí, es nuestra máxima aspiración; es algo que se ha vuelto una obsesión para la presidencia de Motagua, porque estuvimos en tres finales y no lo logramos. Accedimos a esta edición siendo campeones, por lo tanto, merecemos estar y no podemos defraudar a nuestros aficionados. Nuestro principal objetivo es llegar a la Concachampions como campeones".