Olimpia confirma fichaje, Moreira se va al Ascenso y Juticalpa saca la chequera

El mercado de fichajes se mueve: Olimpia confirma alta, Juticalpa se arma hasta los dientes y Roberto Moreira sorprende con su nuevo equipo.
Leider Anaya, exjugador del Choloma se unió a las filas del CD Victoria de La Ceiba. Jugará en la Liga de Ascenso.
César Samudio se queda en el Marathón. Así lo confirmó Daniel Otero, presidente verdolaga. El portero panameño se queda en el Monstruo Verde.
Maylor Núñez se olvidó del Marathón para convertirse en nuevo refuerzo del Juticalpa Fútbol Club.
Kolton Kelly descendió con el Victoria, pero se mantiene en primera división con el Juticalpa.
José Mendoza es otro de los fichajes del Juticalpa FC. El portero hondureño regresa a la primera división de Honduras tras su paso por Leones de la Liga de Ascenso.
Júnior Padilla es otro de los fichajes del Juticalpa FC. El volante creativo llega procedente de Lobos UPNFM.
Óscar Suazo, ex Victoria y Real Juventud, es nuevo jugador del Juticalpa de Olancho.
Alenis Vargas no se mueve del fútbol de Turquía. El catracho se queda en el Manisa FC.
Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, confirmó el fichaje del atacante argentino Imanol Enríquez, tal como lo adelantó DIARIO DIEZ.
Imanol Enríquez es el fichaje confirmado del león. En las próximas horas lo oficializará a través de sus redes sociales.
Roberto Moreira sorprendió a propios y extraños: el paraguayo firmó por el INFOP de Tegucigalpa, el nuevo ascendido de la Liga de Ascenso.
Carlos Róchez fue oficializado como nuevo refuerzo del Juticalpa FC de la primera división de Honduras.
Estrella Roja de Danlí anunció la contratación del artillero hondureño Óscar Rosales, quien llega procedente del fútbol de Nicaragua.