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Olimpia confirma fichaje, Moreira se va al Ascenso y Juticalpa saca la chequera

Así se arman los equipos de la Liga Nacional de Honduras.

14 de julio de 2026 a las 14:12
Olimpia confirma fichaje, Moreira se va al Ascenso y Juticalpa saca la chequera
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El mercado de fichajes se mueve: Olimpia confirma alta, Juticalpa se arma hasta los dientes y Roberto Moreira sorprende con su nuevo equipo.

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Leider Anaya, exjugador del Choloma se unió a las filas del CD Victoria de La Ceiba. Jugará en la Liga de Ascenso.

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César Samudio se queda en el Marathón. Así lo confirmó Daniel Otero, presidente verdolaga. El portero panameño se queda en el Monstruo Verde.
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Maylor Núñez se olvidó del Marathón para convertirse en nuevo refuerzo del Juticalpa Fútbol Club.
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Kolton Kelly descendió con el Victoria, pero se mantiene en primera división con el Juticalpa.
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José Mendoza es otro de los fichajes del Juticalpa FC. El portero hondureño regresa a la primera división de Honduras tras su paso por Leones de la Liga de Ascenso.
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Júnior Padilla es otro de los fichajes del Juticalpa FC. El volante creativo llega procedente de Lobos UPNFM.
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Óscar Suazo, ex Victoria y Real Juventud, es nuevo jugador del Juticalpa de Olancho.
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Alenis Vargas no se mueve del fútbol de Turquía. El catracho se queda en el Manisa FC.
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Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, confirmó el fichaje del atacante argentino Imanol Enríquez, tal como lo adelantó DIARIO DIEZ.
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Imanol Enríquez es el fichaje confirmado del león. En las próximas horas lo oficializará a través de sus redes sociales.
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Roberto Moreira sorprendió a propios y extraños: el paraguayo firmó por el INFOP de Tegucigalpa, el nuevo ascendido de la Liga de Ascenso.
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Carlos Róchez fue oficializado como nuevo refuerzo del Juticalpa FC de la primera división de Honduras.
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Estrella Roja de Danlí anunció la contratación del artillero hondureño Óscar Rosales, quien llega procedente del fútbol de Nicaragua.
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