Flick no pudo retenerlo y se despidió del Barça: "Les deseo mucha suerte y éxito"

Hansi Flick no podrá seguir contando con uno de sus mejores atacantes de cara al siguiente curso. El inglés Marcus Rashford se despidió este jueves del Barcelona con un emotivo mensaje tras la conclusión de su cesión.

Flick quería que Rashford se quedara en el club, pero la directiva azulgrana fue reacia a pagar la cláusula de rescisión completa (30 millones de euros al Manchester United), lo que frenó su continuidad a pesar del fuerte interés del técnico alemán.

A través de sus redes sociales, el atacante expresó su gratitud a todos los que contribuyeron a su experiencia con el Barcelona, subrayando que su periodo por el equipo fue de las etapas más destacadas de su trayectoria.

"Estoy enormemente agradecido a todos en el club por hacer de mi tiempo aquí una experiencia positiva e inolvidable. Disfruté cada momento y guardaré muchos recuerdos especiales", expresa Rashford.

"Le deseo al club y a toda su afición mucha suerte y éxito en la próxima temporada. ¡Visca Barça!", cerró el británico, acompañando su mensaje con dos imágenes de su paso por el cuadro catalán.