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Lugano y Dereck Moncada dan un paso importante en la Conference League

El hondureño volvió a sumar minutos y esta vez en la Conference League en la victoria del Lugano.

Lugano y Dereck Moncada dan un paso importante en la Conference League

Moncada sigue sumando minutos de calidad en el equipo suizo.
06 de agosto de 2026 a las 15:31

El catracho Dereck Moncada sumó minutos internacionales en el triunfo del FC Lugano de Suiza, que venció 2-0 al NSI Ruváník de Islas Feroe en el partido de ida de la fase previa de la Conference League.

El equipo suizo tomó el control del balón desde el silbatazo inicial en el AIL Arena. Apenas al minuto 7, el atacante Elias Pihlström abrió el marcador tras una gran jugada individual dentro del área para poner el 1-0.

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Para la segunda mitad, el exjugador del Olimpia ingresó al campo al minuto 59 y de inmediato generó peligro. Tan solo un minuto después de su entrada, Moncada estuvo cerca de anotar con un remate de cabeza tras un tiro de esquina. Aunque no encontró el gol, se mostró participativo en el ataque y probó al marco rival en un par de ocasiones más.

El sello definitivo llegó al minuto 79 por medio de Kevin Behrens, quien definió dentro del área para establecer el 2-0 final y darle tranquilidad al conjunto local.

El boleto a la siguiente ronda se definirá en el partido de vuelta, programado para el jueves 13 de agosto a las 11:30 AM (hora hondureña) en suelo feroés, donde el equipo del catracho buscará asegurar su clasificación.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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