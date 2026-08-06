Golpe certero de Luis Enrique: se va del Barcelona para jugar en el PSG

El futuro de Ferrán Torres ha dado un giro inesperado. El delantero español tiene un acuerdo total para convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain, un movimiento impulsado por el propio Luis Enrique para ocupar el lugar que dejó Gonçalo Ramos tras su marcha al AC Milan. La falta de avances en la renovación de su contrato con el FC Barcelona y la búsqueda del club de ingresar dinero para fichar a Julián Álvarez terminaron por acelerar su salida.

Según informan medios desde Francia, la operación responde a un deseo expreso del técnico del PSG, quien habría contactado directamente al atacante para convencerlo. Ferrán, por su parte, aceptó la propuesta al no sentirse plenamente valorado en la entidad azulgrana, donde percibe que la directiva no lo considera el relevo natural de Robert Lewandowski a pesar de sus buenos números cada vez que suma minutos.