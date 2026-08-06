Vinicius renovó con el Real Madrid: el salario que ganará y los años que firmó

El delantero brasileño Vinícius Júnior continuará en el Real Madrid tras acordar una extensión de contrato por cinco temporadas adicionales, lo que mantendrá su vínculo con el club blanco hasta junio de 2032.
El acuerdo se concretó este miércoles 5 de agosto en las oficinas del club, destrabando una negociación que llevaba semanas detenida por las diferencias entre ambas partes y eliminando el riesgo de que el atacante entrara en el último año de su contrato anterior , que vencía en 2027, o saliera en este mercado de verano.
Para convencer al futbolista, la directiva del Real Madrid presentó una oferta mejorada que aumentará el salario del jugador de aproximadamente 17.5 millones de euros anuales a cerca de 24 millones.
Además, el nuevo acuerdo contempla una participación mayor para el atacante en los ingresos derivados de sus derechos de imagen. Aunque la cifra final queda por debajo de los 30 millones de euros que exigía la representación del brasileño al inicio de las conversaciones, el incremento satisface las pretensiones económicas del jugador.
La velocidad del acuerdo se aceleró debido a la presión ejercida por el Arsenal, club inglés que realizó gestiones para conocer las condiciones del fichaje.
La entidad de Londres estaba dispuesta a realizar una oferta de traspaso cercana a los 150 millones de euros y ofrecerle al futbolista un sueldo próximo a los 30 millones netos por temporada.
Ante el peligro de perder a su estrella frente a un rival directo en Europa, el Real Madrid reaccionó ajustando su propuesta salarial hasta asegurar la permanencia del delantero a largo plazo.
El comunicado del Real Madrid
El delantero brasileño Vinicius Junior ha renovado su contrato con el Real Madrid, con el que se vincula hasta el 30 de junio de 2032, según informó el club en un comunicado en el que lo define como "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de su historia.
El contrato del jugador brasileño expiraba en junio de 2027, razón por la que el equipo merengue estaba interesado en cerrar su ampliación antes de que pudiera marcharse a coste cero, como agente libre, en la próxima ventana de fichajes estival.
"Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", recuerda el club.
Además, el Real Madrid destaca los goles en las dos finales de Liga de Campeones con las que cuenta en su palmarés (2022 y 2024), así como el The Best de la FIFA en 2024, el once Mundial de la FIFA ese mismo año o el mejor equipo de la temporada de la Liga de Campeones (2022, 2023 y 2024).
Vinicius había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil. Este miércoles, trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en renovación.