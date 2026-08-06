Vinicius renovó con el Real Madrid: el salario que ganará y los años que firmó

El delantero brasileño Vinícius Júnior continuará en el Real Madrid tras acordar una extensión de contrato por cinco temporadas adicionales, lo que mantendrá su vínculo con el club blanco hasta junio de 2032. El acuerdo se concretó este miércoles 5 de agosto en las oficinas del club, destrabando una negociación que llevaba semanas detenida por las diferencias entre ambas partes y eliminando el riesgo de que el atacante entrara en el último año de su contrato anterior , que vencía en 2027, o saliera en este mercado de verano.

Para convencer al futbolista, la directiva del Real Madrid presentó una oferta mejorada que aumentará el salario del jugador de aproximadamente 17.5 millones de euros anuales a cerca de 24 millones. Además, el nuevo acuerdo contempla una participación mayor para el atacante en los ingresos derivados de sus derechos de imagen. Aunque la cifra final queda por debajo de los 30 millones de euros que exigía la representación del brasileño al inicio de las conversaciones, el incremento satisface las pretensiones económicas del jugador.

La velocidad del acuerdo se aceleró debido a la presión ejercida por el Arsenal, club inglés que realizó gestiones para conocer las condiciones del fichaje. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La entidad de Londres estaba dispuesta a realizar una oferta de traspaso cercana a los 150 millones de euros y ofrecerle al futbolista un sueldo próximo a los 30 millones netos por temporada.

Ante el peligro de perder a su estrella frente a un rival directo en Europa, el Real Madrid reaccionó ajustando su propuesta salarial hasta asegurar la permanencia del delantero a largo plazo.

El comunicado del Real Madrid