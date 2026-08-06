De esto murió su hermana y CR7 como ídolo: así es Yan Diomandé, fichaje del Real Madrid

Y, para terminar un curso 2025/2026 de ensueño, participó en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ya había disputado encuentros con Costa de Marfil, con la que debutó en octubre de 2025, pero una Copa del Mundo era para él "un sueño hecho realidad". Un trofeo de mejor jugador del partido (contra Ecuador) y una asistencia contra Curazao fueron su bagaje.