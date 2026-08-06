"Estaba hecho": el motivo por el que Rodri rechazó al Madrid por el Barça

Seguidamente, Jorge Mendes le comunica a Mourinho lo que ocurre y el portugués no lo puede creer. Al enterarse que el City sitúa a Rodri en el mercado, el Barcelona entra en escena con la llamada de Deco y Hansi Flick al propio futbolista para convencerlo que ignorar a los blancos y garantizarle un puesto fijo en el once azulgrana.