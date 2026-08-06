"Estaba hecho": el motivo por el que Rodri rechazó al Madrid por el Barça

El campeón del mundo ya tenía un acuerdo con el Real Madrid, pero el club intentó rebajar el precio de su traspaso y fue ahí cuando apareció el Barcelona. Manchester City lo colocó en el mercado de verano.
El Real Madrid tenía todo el camino despejado para concretar el fichaje de Rodri Hernández. El volante de 30 años, que viene de conquistar el Mundial 2026 con España, había dado luz verde para negociar su llegada al Santiago Bernabéu de cara al siguiente curso, pero todo dio un vuelco inesperado durante las últimas horas.
Rodri afronta el último año de contrato con el Manchester City y ambas partes esperaban negociar con el club blanco su traspaso. De hecho, el presidente Florentino Pérez ya tenía decidido presentar unos 60 millones de euros por el jugador y ofrecerle un vínculo de cuatro temporadas.
Todo parecía encaminado para que Rodri continuara su carrera en el Santiago Bernabéu, ya que también era un pedido expreso por el técnico José Mourinho. Sin embargo, el Barcelona irrumpió en la operación y ahora está muy cerca de llevárselo.
El periodista del diario Marca, Sergio Valentín, reveló a través de sus redes sociales el motivo por el que Rodri acabó rechazando al conjunto merengue. El futbolista ya tenía un acuerdo de palabra con la entidad, pero uno de los responsables intentó hasta el último momento rebajar el precio por su traspaso.
"El acuerdo estaba hecho, con Rodri al 100% y casi totalmente con el City. Se mete Juni Calafate y le dice a Florentino que puede bajar el precio. Florentino le hace caso y se paraliza la operación", asegura el reportero.
"Le dicen a Rodri que van a intentar bajar el precio con el City, pero el City dice que no", añade. Tras esta situación, el equipo inglés decide colocarlo en el mercado, aunque el jugador dice que solo quiere ir al Real Madrid, pero Florentino insiste en que se baja el precio o no hay fichaje. "Rodri se cansa de esperar", afirma.
Seguidamente, Jorge Mendes le comunica a Mourinho lo que ocurre y el portugués no lo puede creer. Al enterarse que el City sitúa a Rodri en el mercado, el Barcelona entra en escena con la llamada de Deco y Hansi Flick al propio futbolista para convencerlo que ignorar a los blancos y garantizarle un puesto fijo en el once azulgrana.
Ese contacto, unido a la lentitud del Real Madrid a la hora de dar pasos definitivos para cerrar su llegada, provocó que todo haya cambiado de forma considerable y que ahora Rodri le haya dado el 'sí' al Barcelona.
En otro mensaje publicado en X, Sergio Valentín descela que "Rodri se ha cansado de esperar al Real Madrid". "Antes era un acuerdo con el City. Ahora es poner más dinero que el Barça porque Rodri valora las dos opciones. Y esto es culpa solo del Real Madrid", señala.
El comunicador de Marca sostuvo que los blancos pudieron haber fichado al mediocampista desde antes del Mundial o una vez finalizado el torneo. "El Madrid iba solo en una autopista. Quién ha preferido priorizar otras posiciones y no el centro del campo, es el Real Madrid. Algo, por cierto, que lleva años haciendo".
Por último, Valentín asegura que Mourinho está "flipando" con la situación de Rodri, ya que le habían prometido su incorporación. El Real Madrid deberá buscar otro centrocampista o poner otra propuesta sobre mesa que supere los 60 millones que ya había ofrecido hace unos días cuando no había competidores por el español.
El interés del Barcelona por Rodri se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses. El club catalán ahora debe presentar una oferta al Manchester City y los últimos reportes indican que rondaría los 60-70 millones de euros.
Flick cree que Rodri sería un ajuste ideal para su sistema, mientras que el futbolista entiende que su estilo de juego se adapta más a la filosofía del Barcelona. Además, el diario Sport publica que Lamine Yamal también lo estuvo persuadiendo para que llegara al Camp Nou.
Por su parte, el periodista Fabrizio Romano reconfirmó la noticia: "Rodri ha hablado con Deco y Hansi Flick y ha dado luz verde al Barcelona para avanzar en las negociaciones. La propuesta oficial de contrato ya está en manos del agente de Rodri, y el Barça también ha contactado con el City. La operación está a toda marcha".
El Real Madrid todavía no se sale de la carrera, pero ya cuenta con un competidor y Rodri le ha dado el 'ok' al Barcelona para negociar. El jugador le ha comunicado a sus agentes que esperará hasta el 15 de agosto porque la Premier League empieza el 21 y desea tener todo resuelto.