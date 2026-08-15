¡Cabezazo letal! Erick Puerto se estrena con el Bate Borisov de Bielorrusia

Erick “Yío” Puerto vivió una jornada inolvidable al marcar su primer gol oficial en Europa con la camiseta del histórico BATE Borisov.

El delantero hondureño ingresó de cambio en el compromiso frente al FC Vitebsk por la liga bielorrusa y rápidamente se convirtió en protagonista del encuentro.

Apenas unos minutos después de saltar al terreno de juego, Puerto aprovechó su oportunidad y apareció dentro del área para darle una alegría a su equipo.