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¡Cabezazo letal! Erick Puerto se estrena con el Bate Borisov de Bielorrusia

El catracho anotó su primer gol con el Bate Borisov de Bielorrusia en el fútbol de Europa.

15 de agosto de 2026 a las 13:00

Erick “Yío” Puerto vivió una jornada inolvidable al marcar su primer gol oficial en Europa con la camiseta del histórico BATE Borisov.

El delantero hondureño ingresó de cambio en el compromiso frente al FC Vitebsk por la liga bielorrusa y rápidamente se convirtió en protagonista del encuentro.

Apenas unos minutos después de saltar al terreno de juego, Puerto aprovechó su oportunidad y apareció dentro del área para darle una alegría a su equipo.

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El reloj marcaba el minuto 76 cuando el catracho conectó un tremendo cabezazo que terminó en el fondo de la portería, colocando su nombre en el marcador.

La anotación fue especialmente importante porque terminó siendo la que le permitió al BATE Borisov quedarse con el triunfo ante el FC Vitebsk en el campeonato bielorruso.

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Para Puerto, este gol representa un momento especial en su carrera, ya que se trata de su primera diana oficial desde que emprendió la aventura en el fútbol europeo.

Honduras celebra el estreno goleador del orgullo de Monterrey, Choloma, quien comienza a dejar su huella en Bielorrusia y abre el camino hacia nuevas hazañas con el BATE Borisov.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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