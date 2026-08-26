Kervin Arriaga debuta con el AEK Atenas y clasifica a la UEFA Champions League

El destino le sigue sonriendo a Kervin Arriaga. El mediocampista hondureño ha debutado con su nuevo club y ya puede presumir de uno de los grandes logros de su carrera: disputará la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 con el AEK Atenas. El conjunto griego selló este miércoles su boleto al máximo torneo de clubes de Europa después de golear 4-0 al Levski Sofia de Bulgaria en el partido de vuelta de los playoffs. El global terminó con el mismo marcador, luego del empate sin goles registrado en el duelo de ida.

Arriaga comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero tuvo la oportunidad de estrenarse en esta eliminatoria. El hondureño ingresó al minuto 86 en lugar de Răzvan Marin y disputó los últimos minutos de una noche histórica para el conjunto ateniense. Aunque fueron apenas cuatro minutos sobre el terreno de juego, el catracho ya forma parte de un AEK que consiguió meterse entre los equipos que disputarán la nueva fase de liga de la Champions. Para Arriaga, su llegada al fútbol griego comienza así con un premio de enorme importancia.