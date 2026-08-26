Mbappé hace feliz a Mou: anota triplete en la goleada del Madrid ante Real Sociedad

En un día marcado por la vuelta de José Mourinho al Santiago Bernabéu, fue Kylian Mbappé quien le dio tranquilidad en su regreso. Triplete del francés ante la Real Sociedad (4-1) en un partido con dudas en la primera parte y con exhibición de pegada en la segunda para dar aire al inicio del segundo proyecto de ‘Mou’.



Seis caras nuevas y nuevo entrenador, pero el Real Madrid volvió a mostrar en los primeros 45 minutos la imagen de las dos últimas temporadas en su estreno en el Santiago Bernabéu. Esa que le lleva a que en diciembre se cumplan dos años sin sumar un título a sus vitrinas. Esa que hizo que volviera al banquillo José Mourinho como una vuelta de tuerca más en busca de la reacción.

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El portugués volvió a pisar el césped del Santiago Bernabéu trece años después de su tumultuoso adiós, marcado por la división de opiniones sobre su figura en la afición y por la tensión de sus tres temporadas también fuera del césped. Y su regreso, como él mismo esperó al catalogarse de “no importante” en la víspera, no fue protagonista.



Aplausos, tímidos, cuando su nombre fue anunciado por megafonía y la grada de animación del club coreó su nombre y apellido en el minuto dos de partido, sin gran acogida por el resto de la afición que se dio cita en el Bernabéu.



Con la ilusión de un proyecto nuevo los aficionados se encontrarlon al mismo Kylian Mbappé, fiel a su cita con el gol. Se le escapó contra el Espanyol y se lamentó en exceso de sus ocasiones falladas al inicio ante la Real Sociedad, pero, aún así, sumó sus tres primeros goles de la temporada. El primero, en el minuto 40.



En un gol que dice más del asistente, Fede Valverde, que del propio Mbappé. El uruguayo, cuyo final de temporada pasada estuvo marcado por su incidente con Aurelien Tchouaméni y su figura en entredicho por sus desavenencias iniciales con Xabi Alonso, estrenó brazalete como primer capitán y se llevó el cariño de sus compañeros tras el gol.



Todos fueron a abrazar a Fede. Más que una asistencia para el uruguayo. Eso sí, la felicidad duró poco en el Real Madrid. Cuatro minutos. Lo que tardó la Real Sociedad en aprovechar las lagunas defensivas de su rival. Balón al espacio para Job Ochieng, que desarboló a Ibrahima Konaté, aunque el peligro llegó por el otro costado.