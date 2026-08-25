Diomande cierra los actos privados del Madrid: contrato y lo que dijo de Mourinho

"Estoy orgulloso de estar aquí porque este es el club más grande del mundo. Todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid, y voy a darlo todo. Que me entrene el mejor entrenador del mundo y compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo es increíble", dijo a los medios del club.

El marfileño Yan Diomande aseguró, durante su acto oficial de bienvenida con el Real Madrid de este martes, que es "increíble" el hecho de tener como entrenador al portugués José Mourinho , quien le llamó de madrugada cuando se gestionaba su fichaje por el club blanco para convencerlo.

"Ver todos estos trofeos te emociona para ganar otro más. Es muy emocionante competir en LaLiga y la Champions para ganarlas, ¿y por qué no empezar este mismo año?", añadió.

Diomande hizo estas declaraciones en un acto cerrado a la afición y medios de comunicación, y que supuso el último de los eventos de bienvenida de los fichajes del Real Madrid esta temporada.

En este, el atancate de 19 años firmó el contrato que le une al conjunto blanco durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

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Tras la firma, el joven extremo marfileño recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 25.

