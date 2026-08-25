Alejandro Balde comunica su postura al Barcelona en el mercado de fichajes

El futuro de Alejandro Balde en el FC Barcelona ha cambiado por completo en apenas diez días. Aunque durante todo el verano el lateral izquierdo tuvo claro su deseo de quedarse y pelear por un puesto, la realidad deportiva lo ha llevado a tomar una decisión drástica: abandonar el club antes de que cierre el mercado de fichajes.

El detonante principal ha sido la llegada oficial de João Cancelo y, sobre todo, la irrupción del joven Xavi Espart. La gota que colmó el vaso para Balde fue su ausencia en la convocatoria para el partido contra el Elche, donde Espart fue titular. Al verse relegado en los planes del técnico Hansi Flick, el canterano azulgrana ha optado por buscar una salida inmediata.