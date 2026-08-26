La 'nueva' oferta del Barcelona por Julián Álvarez: "Nos gustaría que aceptara"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que "parece ser" que el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez quiere fichar por el equipo catalán e insistió en que la oferta que la entidad azulgrana presentó al club madrileño por incorporar al internacional argentino sigue en pie.

"Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos muy interesados en el jugador. Nos gustaría que aceptara nuestra oferta y lo hacemos con el mayor respeto hacia el Atlético de Madrid", inició.

"La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador", comentó Laporta en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

"Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante este mercado de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho", añadió el presidente.