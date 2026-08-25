Diego regresa y dos hermosas periodistas roban miradas en el entreno de Real Estelí

El entrenador argentino regresa al infierno del Morazán y hermosas periodistas presentes en el entreno: así fue el último entrenamiento del Real Estelí previo al partido ante Marathón en Copa Centroamericana.
Diego Vázquez ha regresado al Estadio Morazán después de poco más de un año. Su última vez en el recinto sampedrano fue el 17 de mayo de 2025, cuando dirigía al Motagua y cayó 2-0 ante Real España en la semifinal de vuelta del Clausura.
"El objetivo es ganar. Tenemos que ganar el partido porque de la única manera que dependemos de nosotros es ganando y a eso vamos a apostar mañana, a tratar de ganar el partido, lógicamente", dejó claro el entrenador argentino en la conferencia previa del encuentro.
El entrenamiento del conjunto nicaragüense estuvo comandado por Byron Bonilla, una de las principales figuras del club, quien buscará hacerle daño a Marathón en el decisivo encuentro de este miércoles.
El Real Estelí realizó su reconocimiento de cancha en el estadio Francisco Morazán, donde este miércoles se jugará el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Marathón.
Los jugadores del conjunto nicaragüense pisaron el césped del coloso sampedrano y afinaron los últimos detalles previo al decisivo duelo contra el Monstruo Verde.
Real Estelí llega con seis puntos y sabe que una victoria ante Marathón le asegura la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Ashley Solano es una hermosa periodista de Nica Sport que estuvo presente en el último entreno de Real Estelí previo al duelo ante el Monstruo Verde.
Milagros Tercero fue otra de las periodistas nicaragüenses que se robó las miradas durante el día -1 del partido y, sin duda, volverá a hacerlo en una noche que promete ser vibrante este miércoles.
El conjunto dirigido por Diego Vázquez buscará mantener su buen rendimiento internacional y dejar atrás la derrota 2-0 sufrida ante Herediano en la jornada anterior.
El hondureño Héctor Aranda será una de las cartas de Real Estelí ante Marathón. El mediocampista ya sabe lo que es marcar en esta Copa Centroamericana, luego de anotar ante Alianza FC.
Con Diego Vázquez al frente, Real Estelí cerró su preparación en San Pedro Sula para un partido en el que un triunfo lo mete directamente en los cuartos de final.