"Son unos idiotas": un campeón mundial destrozó a Julián por su conflicto con el Atlético

Durante su participación en el programa 'Rothen s’enflamme' de la radio francesa RCM, Dugarry fue lapidario: "Lo siento, pero el jugador y su séquito son unos idiotas. ¿Cómo puede declarar así: 'Quiero irme de tu casa'? ¿Es tonto o qué? La mejor manera de irse no es hacer eso. Es callarse la boca. Sí, cállate, sé modesto, sé inteligente en tu comunicación", disparó el exdelantero.

El escándalo entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid genera repercusiones en diferentes países. Christophe Dugarry , campeón del mundo con Francia en 1998, dio su contudente opinión sobre la postura del argentino y su entorno, en medio de la tensión por su deseo de salir del club rojiblanco rumbo al Barcelona .

También cuestiona el rol de los representantes del futbolista: "¿Y qué hay de tu séquito, tu equipo de relaciones públicas, tu agente, tu comprador, básicamente todos los que te rodean? ¿Para qué sirven? ¿Qué significa esta forma de actuar y hablar?".

El galo se mostró un poco molesto porque entiende que los jugadores no deben comportarse de esa manera si desean salir del equipo. Considera que hay otras formas para poder comunicarlo.

"Qué gran error ir por ahí públicamente diciendo que el Barça, mi sueño, es esto, es aquello. Pero incluso si es verdad, cállate. Cállate. Es todo lo que tengo que decir sobre la estupidez del clan de este jugador", añadió.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Dugarry consideró que, si un futbolista quiere irse, debe poder hacerlo, pero siempre con respeto y sin exponer públicamente su deseo.

"Cuando tienes un jugador que va por ahí diciendo públicamente cosas así, diciendo: 'Mira, quiero ir al Barcelona, y básicamente, me importas un carajo, lo siento', el contrato ya no se respeta, porque esa es una parte del contrato que deben respetar ambas partes", cerró.