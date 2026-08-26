No quiere más: la razón por la que Julián no se presentó a entrenar con el Atlético

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue baja en el entrenamiento de este miércoles con el conjunto rojiblanco por una “indisposición”, según informó el club, en el regreso al trabajo del equipo después del empate del pasado domingo ante el Villarreal. Ese partido marcó el retorno a la competición del de Calchín (provincia de Córdoba), tras entrar al terreno de juego en el minuto 66, después de la disputa con la selección argentina del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Del mismo modo, Fabrizio Romano confirmó se siente mal por una enfermedad y por eso no se presenta a los entrenamientos del Atlético.

El atacante argentino ha pasado una mala noche por la citada indisposición, por lo que no participa en la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda (alrededores de Madrid), donde Diego Simeone, entrenador del equipo madrileño, comienza la preparación del encuentro de la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) del sábado contra el Sevilla, actualmente en la cima del campeonato, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Para ese partido se espera que esté listo Julián Alvarez, que reapareció en la competición con el conjunto rojiblanco en el encuentro del pasado domingo, en el que fue silbado y abroncado por el público por su deseo expresado este verano, y hoy por hoy imposible, de fichar por el Barcelona. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La oferta de cien millones de euros a pagar en seis plazos a principios de junio presentada por el club azulgrana fue rechazada por el Atlético, que se ha remitido a la cláusula de rescisión del futbolista de 500 millones de euros.