¡Paliza de escándalo! Luis Palma y Lech Poznan con pie y medio en Europa League

El Lech Poznań dio un golpe contundente en su camino europeo al imponerse 7-0 sobre el FC Thun de Suiza, en un encuentro donde el conjunto polaco fue ampliamente superior. El equipo del hondureño Luis Palma dominó las acciones desde el inicio y terminó ofreciendo una exhibición ofensiva en el duelo de ida del play-off de la UEFA Europa League. La escuadra polaca aprovechó cada oportunidad que tuvo frente al arco rival y construyó una diferencia prácticamente definitiva en la serie. El marcador reflejó la superioridad del Poznań, que no permitió que el conjunto suizo pudiera reaccionar durante los 90 minutos disputados.

El resultado coloca al Lech Poznań con una enorme ventaja de cara al segundo capítulo de la eliminatoria. Con siete goles de diferencia, el cuadro polaco tiene prácticamente encaminado su boleto a la siguiente instancia del torneo continental, aunque todavía deberá disputar el compromiso de vuelta. Para el FC Thun, la noche terminó convirtiéndose en una pesadilla. El equipo suizo fue superado en todas las líneas y quedó obligado a protagonizar una remontada histórica si pretende continuar con vida en la competición europea.