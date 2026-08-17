Ganó la Champions con el Real Madrid y Arriaga es su nuevo socio en Grecia

El hondureño Kervin Arriaga continuará su carrera lejos de España luego de que el Levante alcanzara un acuerdo con el AEK Atenas por su traspaso. El mediocampista hondureño, de 28 años, aterrizó en Grecia esta madrugada y horas más tarde el club anunció oficilamente su contratación.

De acuerdo con los últimos reportes, el conjunto heleno habría pagado alrededor de 5 millones de euros por su traspaso y el jugador firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030. Arriaga será compañero de un futbolista que militó en el Real Madrid. Ganador de cinco títulos con los merengues, el serbio Luka Jovic es uno de los referentes del AEK, vigente campeón de la Superliga. Jovic fue uno de los refuerzos que llevó Zinedine Zidane al Real Madrid procedente del Eintracht Frankfurt en 2019. El delantero disputó un total de 51 partidos oficiales durante sus tres temporadas en el primer equipo y anotó únicamente tres goles (frente a Osasuna, Leganés y Real Sociedad). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE