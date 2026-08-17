Ganó la Champions con el Real Madrid y Arriaga es su nuevo socio en Grecia

El hondureño Kervin Arriaga continuará su carrera lejos de España luego de que el Levante alcanzara un acuerdo con el AEK Atenas por su traspaso.
El mediocampista hondureño, de 28 años, aterrizó en Grecia esta madrugada y horas más tarde el club anunció oficilamente su contratación.
De acuerdo con los últimos reportes, el conjunto heleno habría pagado alrededor de 5 millones de euros por su traspaso y el jugador firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030.
Arriaga será compañero de un futbolista que militó en el Real Madrid. Ganador de cinco títulos con los merengues, el serbio Luka Jovic es uno de los referentes del AEK, vigente campeón de la Superliga.
Jovic fue uno de los refuerzos que llevó Zinedine Zidane al Real Madrid procedente del Eintracht Frankfurt en 2019. El delantero disputó un total de 51 partidos oficiales durante sus tres temporadas en el primer equipo y anotó únicamente tres goles (frente a Osasuna, Leganés y Real Sociedad).
Estuvo cedido de vuelta en el Eintracht durante el tramo final de la campaña 2020-21 en busca de minutos. Aunque su participación con los blancos fue secundaria debido al gran momento del francés Karim Benzema, el serbio formó parte de la plantilla que conquistó títulos importantes como 1 Champions League, 2 Ligas y 2 Supercopas de España.
Tras su salida de la 'Casa Blanca', Jovic probó suerte en Italia con Fiorentina y Milan. Fue en agosto de 2025 cuando firmó por dos años con el AEK y se convirtió rápidamente en una pieza clave del equipo; marcó un histórico póker (cuatro goles) en el derbi ateniense frente al clásico rival, el Panathinaikos.