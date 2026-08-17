Real Madrid lo cambia todo: así serán las presentaciones de los fichajes

Tras dar por finalizada la pretemporada con una goleada en Alemania, el Real Madrid afronta este sábado su primer partido oficial de la temporada cuando visite al Espanyol por LaLiga.
ELos blancos han fichado este verano a seis jugadores y confirmó la vuelta de José Mourinho al banquillo. El club tiene previsto esta semana presentar a sus incorporaciones y al DT, pero romperá con la tradición.
De acuerdo con el diario Marca, el plan del Real Madrid es presentarlos a puerta cerrada y con un ambiente más íntimo. Los refuerzos estarán con sus seres queridos y serán recibidos por el presidente Florentino Pérez en Valdebebas.
No habrá público ni conferencia de prensa para los medios de comunicación, por lo que ninguno de los recién llegados ofrecerá declaraciones antes la afición como suele ser habitual en este tipo de ocasiones.
De esta manera, Mourinho, Cucurella, Konaté, Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva y Yan Diomande vivirán unas presentaciones muy especiales, que desde el la entidad definen como "actos sencillos y familiares".
La directiva estará recibiendo de manera individual los fichajes. También será también una oportunidad para que Florentino conozca personalmente a los jugadores que se han sumado al proyecto y a sus familias.
El calendario de la semana permitirá al Real Madrid organizar estos encuentros mientras el equipo prepara su estreno en LaLiga. Este lunes el plantel descansó y mañana regresarán al trabajo para comenzar a preparar el debut liguero ante los 'Periquitos'.