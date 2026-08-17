Real Madrid lo cambia todo: así serán las presentaciones de los fichajes

Tras dar por finalizada la pretemporada con una goleada en Alemania, el Real Madrid afronta este sábado su primer partido oficial de la temporada cuando visite al Espanyol por LaLiga. ELos blancos han fichado este verano a seis jugadores y confirmó la vuelta de José Mourinho al banquillo. El club tiene previsto esta semana presentar a sus incorporaciones y al DT, pero romperá con la tradición.

De acuerdo con el diario Marca, el plan del Real Madrid es presentarlos a puerta cerrada y con un ambiente más íntimo. Los refuerzos estarán con sus seres queridos y serán recibidos por el presidente Florentino Pérez en Valdebebas. No habrá público ni conferencia de prensa para los medios de comunicación, por lo que ninguno de los recién llegados ofrecerá declaraciones antes la afición como suele ser habitual en este tipo de ocasiones. De esta manera, Mourinho, Cucurella, Konaté, Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva y Yan Diomande vivirán unas presentaciones muy especiales, que desde el la entidad definen como "actos sencillos y familiares". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE