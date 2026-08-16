Flick confirma que habrán más fichajes en el Barcelona: "Lo veremos esta semana"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este domingo, tras golear (2-5) al Basilea en el penúltimo amistoso de la pretemporada, que podría llegar algún fichaje más antes de que se cierre el mercado estival. "Puede que todavía nos falte algo; lo veremos esta semana. Lo más importante es la forma en que entrenamos. Tenemos que trabajar duro para mantener el nivel de las temporadas anteriores", ha declarado.

Esto lo dijo antes de que Fabrizio Romano confirmara que Barcelona y Rodri habían llegado a un acuerpo por la incorporación del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri'. Sin embargo, el Barcelona aún desea fichar un delantero centro tras la marcha del polaco Robert Lewandowski y más recientemente de Ferran Torres, autor del gol que le dio el triunfo a la Selección española en el pasado Mundial. Respecto al amistoso en tierras suizas, el técnico germano ha apuntado que fue "una prueba más" en la preparación del equipo, que ya está "concentrado en el primer partido (de LaLiga) contra el Elche". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, antes del estreno liguero del próximo domingo, el Barcelona recibirá el próximo miércoles al Al Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou en el Trofeo Joan Gamper.