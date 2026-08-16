Confirman el fichaje de Rodri al Barcelona: su contrato y lo que le pagaron al City

Después de un par de semanas de rumores, con propuestas rechazadas y contraofertas constantes, todo hace indicar que las negociaciones por Rodri por fin han llegado a un acuerdo. El centrocampista español, según Fabrizio Romano, cambiará de aires y abandonará el Manchester City para unirse al FC Barcelona. El periodista italiano señala que el acuerdo entre el Manchester City y el Barcelona por fin es total y ya hay luz verde para que la operación llegue a su conclusión.

"Acuerdo cerrado para que el mediocampista español se una al Barça procedente del Man City, todo listo para el ex Balón de Oro. Luz verde del Man City a la última oferta del Barcelona", explicó en sus redes-

De esta manera, Rodri abandonará Manchester, ciudad que ha sido su casa desde 2019 y se unirá a un Barça en el que coincidirá con varios de los compañeros con los que ganó este verano la Copa del Mundo. Tras las palabras de Hansi Flick en las que aseguraba que esperaba incorporaciones en este tramo final de mercado, parece que la de Rodri puede ser la primera en confirmarse en un FC Barcelona que, tras firmar también a jugadores como Adeyemi o Gordon, centrará tras el español todos sus esfuerzos en lograr la contratación de un '9'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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