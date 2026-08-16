La decisión de Rodri en el City mientras Barcelona intenta cerrar su fichaje

Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City, no ha entrado en la convocatoria para disputar la final de la Community Shield de este domingo contra el Arsenal en Cardiff. El volante español, que ultima su salida rumbo al Barcelona, se sometió a una operación de espalda hace varias semanas, tras conquistar el Mundial 2026 con la 'Roja' y ser premiado como el mejor jugador del torneo.

El futbolista continúa en rehabilitación, por lo que era esperado que no entrara ni en el banquillo para el duelo contra los 'Gunners' que da el pistoletazo de salida a la temporada en Inglaterra. Sin embargo, Rodri sí tuvo la posibilidad de viajar con sus compañeros y apoyarlos desde las tribunas, pero decidió no hacerlo ya que también está enfocado en su fichaje al equipo azulgrana. Se espera que esta próxima semana el City y Barcelona lleguen a un acuerdo por su traspaso, después de que el conjunto inglés rechazara tres ofertas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE