Araújo se fue del Barça y firma con Liverpool: los detalles de su nuevo contrato

Ronald Araújo jugará cedido la próxima temporada en el Liverpool desde el FC Barcelona, según confirmaó este lunes ambos equipos a través de sus redes sociales. La entidad inglesa asumirá íntegramente la ficha del central uruguayo y el acuerdo incluye una opción de compra de 55 millones de euros a final de curso.

Araújo, de 27 años, tomó la decisión de salir del cuadro catalán tras reunirse con su entrenador, Hansi Flick, quien le trasladó que la campaña que viene no tendría el protagonismo que él deseaba y que, sobre el papel, sí le ofrecerá el Liverpool. El internacional charrúa, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2031, se despidió el sábado por la mañana de sus compañeros y voló el domingo a Inglaterra para someterse a la protocolaria revisión médica. Preguntado por su salida, Flick lamentó durante el fin de semana que es "un pena" no haber poder "incluir" al zaguero en el equipo como él hubiera deseado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", valoró el alemán.

Araújo fichó en el verano de 2018 por el Barça B procedente del Boston River uruguayo, ascendió al primer equipo en el curso 2020-21 y al año siguiente se consolidó en el eje de la zaga por su potencia física, dominio del juego aéreo y capacidad de corrección. La influencia del defensor en el vestuario creció hasta alcanzar el rol de capitán, pero en los últimos años fue perdiendo protagonismo, mermado por las lesiones y señalado por ciertos errores en partidos importantes. Una pérdida de confianza que le llevó a estar de baja por problemas de salud mental durante más de un mes la temporada pasada. En declaraciones a los medios de comunicacación del Liverpool, Araújo se mostró "emocionado" por jugar en un "gran club con tanta historia" y aseguró que la decisión de recalar en Anfield fue "ideal" y "necesaria" en este punto de su carrera.

Watch Ronald Araujo's first interview after signing on loan for the Reds over on All Red Video 📺 — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026