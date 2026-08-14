¿Jugará en Barcelona? Maresca habló sobre Rodri tras volver al City

El entrenador italiano del Manchester City, Enzo Maresca, dejó la puerta abierta este viernes a la posible salida de Rodri Hernández, recientemente reincorporado a la disciplina del club inglés, y afirmó que durante el mercado de fichajes "todo puede suceder".
"Podemos vender jugadores y comprar jugadores, todo puede suceder. Acabo de ver a Rodri, le di un abrazo, se le ve bien, veremos qué sucede", dijo en medio de las negociaciones entre el City y Barcelona para el traspaso del internacional español.
Interrogado sobre la fuga de talento en el centro del campo de su equipo, del que ya salió Bernardo Silva al Real Madrid, y sobre la posible llegada de Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, Maresca señaló que no considera "correcto" hablar de jugadores de otros equipos y afirma que deberán esperar al término del mercado de fichajes para evaluar la situación.
"Veremos qué pasa. Bernardo se marchó y veremos qué pasa con los demás. Cuando la ventana de fichajes termine, tendremos que ser capaces de encontrar las soluciones necesarias para los jugadores y el equipo", explica.
Rodri, que fue visto anoche embarcando en un vuelo rumbo a Inglaterra, se incorporó oficialmente este viernes a la disciplina de los 'Cityzens'.
Tras proclamarse campeón del mundo con España y ganar el premieo al mejor jugador del torneo, la posible salida del volante de 30 años, a quien le queda todavía un año de contrato con el City, es uno de los grandes movimientos del verano.
Actualmente, y tras decantarse personalmente por el Barcelona pese al interés del Real Madrid, Rodri se mantiene a la espera de conocer si las negociaciones entre ambos clubes llegan a buen puerto y se concreta la operación.
Tras fracasar con su primera oferta de 50 millones de euros, el Barcelona habría trasladado una nueva cifrada en unos 60-65 millones, pero el City también la ha rechazado.