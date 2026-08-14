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¿Jugará en Barcelona? Maresca habló sobre Rodri tras volver al City

El DT del Manchester City se alista para afrontar la final de la Community Shield ante el Arsenal y fue consultado sobre el volante español.

¿Jugará en Barcelona? Maresca habló sobre Rodri tras volver al City

Enzo Maresca dejó abierta la puerta para que Rodri pueda salir del Manchester City durante este verano.

14 de agosto de 2026 a las 06:39

El entrenador italiano del Manchester City, Enzo Maresca, dejó la puerta abierta este viernes a la posible salida de Rodri Hernández, recientemente reincorporado a la disciplina del club inglés, y afirmó que durante el mercado de fichajes "todo puede suceder".

"Podemos vender jugadores y comprar jugadores, todo puede suceder. Acabo de ver a Rodri, le di un abrazo, se le ve bien, veremos qué sucede", dijo en medio de las negociaciones entre el City y Barcelona para el traspaso del internacional español.

Giro radical con Rodri: su postura si el Barça no puede comprarlo

Interrogado sobre la fuga de talento en el centro del campo de su equipo, del que ya salió Bernardo Silva al Real Madrid, y sobre la posible llegada de Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, Maresca señaló que no considera "correcto" hablar de jugadores de otros equipos y afirma que deberán esperar al término del mercado de fichajes para evaluar la situación.

"Veremos qué pasa. Bernardo se marchó y veremos qué pasa con los demás. Cuando la ventana de fichajes termine, tendremos que ser capaces de encontrar las soluciones necesarias para los jugadores y el equipo", explica.

Rodri, que fue visto anoche embarcando en un vuelo rumbo a Inglaterra, se incorporó oficialmente este viernes a la disciplina de los 'Cityzens'.

Fabrizio Romano sorprende a todos: el anuncio que paraliza el mercado de fichajes

Tras proclamarse campeón del mundo con España y ganar el premieo al mejor jugador del torneo, la posible salida del volante de 30 años, a quien le queda todavía un año de contrato con el City, es uno de los grandes movimientos del verano.

Actualmente, y tras decantarse personalmente por el Barcelona pese al interés del Real Madrid, Rodri se mantiene a la espera de conocer si las negociaciones entre ambos clubes llegan a buen puerto y se concreta la operación.

Tras fracasar con su primera oferta de 50 millones de euros, el Barcelona habría trasladado una nueva cifrada en unos 60-65 millones, pero el City también la ha rechazado.

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Agencia EFE
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Agencia EFE

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