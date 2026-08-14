¿Jugará en Barcelona? Maresca habló sobre Rodri tras volver al City

El entrenador italiano del Manchester City, Enzo Maresca, dejó la puerta abierta este viernes a la posible salida de Rodri Hernández, recientemente reincorporado a la disciplina del club inglés, y afirmó que durante el mercado de fichajes "todo puede suceder". "Podemos vender jugadores y comprar jugadores, todo puede suceder. Acabo de ver a Rodri, le di un abrazo, se le ve bien, veremos qué sucede", dijo en medio de las negociaciones entre el City y Barcelona para el traspaso del internacional español.

Interrogado sobre la fuga de talento en el centro del campo de su equipo, del que ya salió Bernardo Silva al Real Madrid, y sobre la posible llegada de Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, Maresca señaló que no considera "correcto" hablar de jugadores de otros equipos y afirma que deberán esperar al término del mercado de fichajes para evaluar la situación. "Veremos qué pasa. Bernardo se marchó y veremos qué pasa con los demás. Cuando la ventana de fichajes termine, tendremos que ser capaces de encontrar las soluciones necesarias para los jugadores y el equipo", explica. Rodri, que fue visto anoche embarcando en un vuelo rumbo a Inglaterra, se incorporó oficialmente este viernes a la disciplina de los 'Cityzens'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE