Giro radical con Rodri: su postura si el Barça no puede comprarlo

Cuando parecía que el fichaje de Rodri por el Barcelona se podía cerrar durante esta semana, el Manchester City sigue rechazando las ofertas y ahora el jugador dio un paso importante sobre su futuro. La entidad azulgrana entiende que debe realizar un gran esfuerzo económico para comprar al mediocampista de 30 años, que afronta su última temporada con los ingleses.

Sin embargo, Rodri no está dispuesto a romper su relación con el City para acelerar la operación. Así lo asegura este jueves Sky Sports, que ha desvelado la postura del español mientras ambos equipos siguen negociando. La citada fuente remarca que el futbolista le ha comunicado al City que si el Barça no paga la cantidad que exigen, no presionará para marcharse y cumplirá los 12 meses de contrato que todavía le quedan. "Me gustaría irme, pero acepto que si no hay un precio adecuado sobre la mesa, daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 mese", fueron las palabras de Rodri al equipo inglés, de acuerdo con Sky Sports. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE