Giro radical con Rodri: su postura si el Barça no puede comprarlo

Cuando parecía que el fichaje de Rodri por el Barcelona se podía cerrar durante esta semana, el Manchester City sigue rechazando las ofertas y ahora el jugador dio un paso importante sobre su futuro.
La entidad azulgrana entiende que debe realizar un gran esfuerzo económico para comprar al mediocampista de 30 años, que afronta su última temporada con los ingleses.
Sin embargo, Rodri no está dispuesto a romper su relación con el City para acelerar la operación. Así lo asegura este jueves Sky Sports, que ha desvelado la postura del español mientras ambos equipos siguen negociando.
La citada fuente remarca que el futbolista le ha comunicado al City que si el Barça no paga la cantidad que exigen, no presionará para marcharse y cumplirá los 12 meses de contrato que todavía le quedan.
"Me gustaría irme, pero acepto que si no hay un precio adecuado sobre la mesa, daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 mese", fueron las palabras de Rodri al equipo inglés, de acuerdo con Sky Sports.
La noticia supone un giro relevante porque dibuja a un Rodri mucho más tranquilo de lo que podía parecer en los últimos días. El campeón del mundo quiere explorar la posibilidad de abandonar el City y regresar a LaLiga, pero entiende que su salida debe producirse de acuerdo con las condiciones que marque su actual equipo.
Rodri mantiene una relación de respeto mutuo con el City y acepta perfectamente que, si no se alcanza un acuerdo económico, tendrá que cumplir su contrato y jugar una temporada más en Inglaterra.
Sky Sports reveló más temprano que el City declinó la segunda propuesta de los azulgranas valorada en unos 60 millones de euros, ya que piden como mínimo 70-80 millones.