Manchester City rechazó la segunda oferta del Barça por Rodri

El Manchester City se sigue aferrando a Rodri y rechazó la segunda oferta del Barcelona. El equipo catalán había hecho un esfuerzo económico tras la negativa en el primer intento realizado la semana pasada y este jueves volvió a recibir la misma respuesta.
Los azulgranas empezaron con 50 millones de euros por el traspaso del mediocampista español, pero la entidad inglesa dijo que no era suficiente.
Ahora, el Barça lo ha intentando con una propuesta cercana a los 60-65 millones que tampoco ha convencido a los 'Cityzens' y se mantienen inflexibles en su deseo de ingresar de 70-80 millones de euros fijos.
El diario The Times informa que el City sigue tensando la cuerda con su postura pese a ser consciente de que Rodri quier ir al Barcelona y saber que pedir esa cantidad por un jugador que acaba contrato en 2027 está fuera de mercado.
Además, el centrocampista debe aparecer este viernes en los entrenamientos de Enzo Maresca tras sus vacaciones, una situación poco agradable para todas las partes.
La citada fuente relacionó el dinero que exige el City con el deseo de fichar a Enzo Fernández, volante del Chelsea, una operación por la que el club londinense le está solicitando unos 140 millones de euros.
Según el periodista Fabrizio Romano, el City cecesita hacer caja y de forma urgente porque el Chelsea le ha formulado un ultimátum: si desea comprar al argentino por esa cantidad debe hacerlo antes de las 17.00 horas (horario de Inglaterra) del viernes.
Se trata de un arma de doble filo para el City porque si rompe negociaciones con el Barça, en lugar de 60 millones podría quedarse sin nada y con Rodri a disgusto.
Al mismo tiempo, el Barcelona tampoco puede dejar desamparado al centrocampista luego de que diera el 'sí' para negociar el traspaso.