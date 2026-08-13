Manchester City rechazó la segunda oferta del Barça por Rodri

El Manchester City se sigue aferrando a Rodri y rechazó la segunda oferta del Barcelona. El equipo catalán había hecho un esfuerzo económico tras la negativa en el primer intento realizado la semana pasada y este jueves volvió a recibir la misma respuesta. Los azulgranas empezaron con 50 millones de euros por el traspaso del mediocampista español, pero la entidad inglesa dijo que no era suficiente.

Ahora, el Barça lo ha intentando con una propuesta cercana a los 60-65 millones que tampoco ha convencido a los 'Cityzens' y se mantienen inflexibles en su deseo de ingresar de 70-80 millones de euros fijos. El diario The Times informa que el City sigue tensando la cuerda con su postura pese a ser consciente de que Rodri quier ir al Barcelona y saber que pedir esa cantidad por un jugador que acaba contrato en 2027 está fuera de mercado. Además, el centrocampista debe aparecer este viernes en los entrenamientos de Enzo Maresca tras sus vacaciones, una situación poco agradable para todas las partes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE