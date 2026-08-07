Barcelona lanzó su primera oferta por Rodri y fue rechazada: lo que pide el City

Manchester City se aferra a Rodri Hernández y ha rechazado una primera oferta del Barcelona en torno a los 45 millones de euros al considerarla demasiado baja, según reveló este viernes Sky Sports. Rodri, que aún tiene un año de contrato con el club inglés, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial 2026.

Sin embargo, es cuestión de que ambos equipos arreglen sus diferencias para que se cierren un acuerdo, ya que los 'Cityzens' no se caracterizan por ir en contra de la voluntad de sus futbolistas y en todo momento ha dejado claro que si llegan con la oferta adecuada pueden irse. Pese a esto, el City ha tratado en las últimas semanas de convencer a Rodri para que firmara un nuevo contrato que alargara su estancia en el Etihad más allá de 2027, cuando vence su actual acuerdo. Ganador de la Champions League y de varias Premier League, Rodri considera que su aventura en el City está cerrada y aprovechando la marcha de Pep Guardiola y el cambio de mando en el equipo, ahora dirigido por Enzo Maresca, desea un traspaso a LaLiga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese a que se habló mucho en las últimas semanas sobre el interés del Real Madrid, finalmente fue el Barcelona el que dio un paso adelante. Según diferente medios ingleses, el City pide al menos 80 millones de euros por el futbolista, mientras que el Barcelona, de momento y a la espera de una contraoferta, se queda en los 45 millones. El mediocampista se encuentra en estos momentos en rehabilitación tras pasar por el quirófano hace unos días por una lesión de espalda.