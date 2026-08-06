Real Madrid anunció la llegada de Diomande: el fichaje más caro y su contrato

El Real Madrid completó una nueva sesión de entrenamiento con la vista puesta en su cuarto encuentro de preparación, en el que se desplazará a Budapest para jugar contra el Ferencvaros este sábado. Tras medirse a Alcorcón, Leganés y Fiorentina, los blancos continúan su puesta a punto en su cuarta semana de pretemporada, que avanza con la llegada del mafirleño Yan Diomande.

El atacante de 19 años abandonó esta mañana la concentración del Leipzig y viajó rumbo a la capital española para concretar su fichaje por el conjunto merengue. "El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", confirmaron a través de un comunicado oficial.

De esta manera, Diomande se une a la lista de refuerzos en la que aparecen figuras como Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Carlos Espí. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La operación por el extremo africano se habría cerrado en torno a los 140 millones de euros, por lo que se convierte en el traspaso más caro en toda la historia del Real Madrid, superando a Jude Bellingham por el que pagaron unos 133 millones en 2023. Durante la temporada pasada, el joven extremo brilló en el Leipzig, marcando 12 goles y repartiendo 9 asistencias. Su gran nivel en la Bundesliga lo premió con disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección de Costa de Marfil.

Por otro lado, el Real Madrid ultima los detalles para cerrar la salida del argentino Franco Mastantuono a la Fiorentina en calidad de cedido por una temporada. Además, está el asunto de la renovación de Vinicius, que genera incertidumbre y gana protagonismo como uno de los temas centrales del club, que celebró ayer una reunión en las oficinas de la ciudad deportiva a la que asistieron los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat. En el plano deportivo, el equipo completó su cuarta sesión de la semana. Los jugadores disponibles comenzaron ejercitándose en el gimnasio para luego efectuar sobre el césped una fase táctica que consistió en presión, apertura de espacios y finalizaciones en bloque e individuales.