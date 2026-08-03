"La mejor decisión": Ferran Torres muestra su postura ¿Barcelona o PSG?

Ferran Torres volvió Nueva York. El atacante valenciano ha regresado al lugar donde España celebró su histórico gol , aquel zurdazo inolvidable que lo elevó a los altares del fútbol, para iniciar este lunes una gira de promoción junto a su marca deportiva, la estadounidense Under Armour. La gira, planteada en modo súper estrella, busca darle una repercusión a nivel mundial.
El internacional español viajó este domingo a la urbe estadounidense. Durante la jornada del lunes tiene previsto acudir a varios de los programas de televisión de máxima audiencia en Estados Unidos que han solicitado su presencia tras su actuación en la cita mundialista.
Además, el jugador tiene pactadas diversas sesiones fotográficas para medios de difusión internacional, con cadenas y cadenas de la talla de CNN, ESPN y NBC interesadas en contar con él en sus espacios estrella.
Dudas sobre su futuro en Can Barça
En el aspecto deportivo, el delantero azulgrana dejó en el aire su continuidad al ser cuestionado sobre sus planes para el próximo curso deportivo. A pesar de mantener vínculo contractual con la entidad catalana, el futbolista no garantizó su permanencia:
"Yo tengo contrato con el Barça pero... en el fútbol nunca se sabe", explicó el atacante. Al ser repreguntado sobre el tema, el jugador insistió: "Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no sé".
Estas palabras llegan en un momento donde se especula sobre el interés del París Saint-Germain de Luis Enrique, señalado como el gran pretendiente para hacerse con los servicios del goleador de la selección española en la gran final del Mundial.