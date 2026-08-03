"La mejor decisión": Ferran Torres muestra su postura ¿Barcelona o PSG?

Ferran Torres volvió Nueva York. El atacante valenciano ha regresado al lugar donde España celebró su histórico gol , aquel zurdazo inolvidable que lo elevó a los altares del fútbol, para iniciar este lunes una gira de promoción junto a su marca deportiva, la estadounidense Under Armour. La gira, planteada en modo súper estrella, busca darle una repercusión a nivel mundial.

El internacional español viajó este domingo a la urbe estadounidense. Durante la jornada del lunes tiene previsto acudir a varios de los programas de televisión de máxima audiencia en Estados Unidos que han solicitado su presencia tras su actuación en la cita mundialista.