Hansi Flick sentencia a Ferran Torres y PSG conoce la decisión del Barcelona

El técnico alemán dejó claro que el club se mantiene atento a las oportunidades que ofrezca la ventana de traspasos, especialmente en la parcela ofensiva, al declarar que “dependerá del equipo, tengo mucha confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo, depende también de Ferran ”.

Hansi Flick cerró este lunes el stage de pretemporada en Inglaterra con una atención a los medios en la que repasó el estado de la plantilla para la temporada 26-27.

Ante la posibilidad de no incorporar un nueve puro y tener que recurrir a la figura del falso nueve, el DT no mostró inquietud y recalcó que “dependerá de la plantilla que tengamos”.

Sobre las alternativas tácticas en esa demarcación, Flick elogió la polivalencia de sus atacantes y la figura de la joven estrella del equipo: “Lamine jugó en esta posición uno o dos partidos con nosotros. Y creo que es un jugador fantástico, un jugador de clase mundial, así que también puede adaptarse a esa posición. Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y también de 9. Así que, en realidad, tenemos muchas opciones”.

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En cuanto a la medular, el germano admitió que el puesto de pivote está bien cubierto por ahora, aunque no cerró la puerta a posibles retoques de última hora al afirmar que “siempre estamos abiertos a mejorar el equipo, pensamos en el equipo; la verdad es que tenemos muchos jugadores en esa zona, pero veremos qué pasa en las próximas semanas”.

Quienes sí se ganaron un reconocimiento explícito fueron los jóvenes de la cantera, con menciones muy directas a sus actuaciones tras señalar que “Tunkara y Goren me han sorprendido mucho en este stage, tienen una gran calidad y la están demostrando”, además de añadir que “también Xavi Espart, que tanto en los partidos, lo vimos contra el Birmingham, como en los entrenamientos ha dejado claro que es un futbolista de nivel Top”.

Para finalizar, Flick ahuyentó cualquier fantasma de conformismo tras los éxitos recientes y remarcó la mentalidad ganadora que exige el club para el nuevo curso con una reflexión contundente.