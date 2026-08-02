Mourinho no lo iba a poner y Real Madrid anuncia su salida: por este club firmó

El Real Madrid ha anunciado este domingo el traspaso al Sevilla del portero Fran González, de 21 años y que ficha por club andaluz por cinco temporadas, hasta junio de 2031. Fran González, internacional sub-21 con España, llegó al Real Madrid en 2022 con 17 años y ha formado parte de la cantera durante cuatro temporadas. En 2025 debutó con el primer equipo.



"El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años. Nuestro club le desea a Fran González y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", agrega el club blanco Francisco Javier González Pérez (León, 24 de junio de 2005) ficha por el Sevilla hasta junio de 2031 (cinco temporadas). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Comunicado íntegro del Real Madrid



"El Real Madrid C. F. y el Sevilla F. C. han acordado el traspaso de nuestro jugador Fran González. Fran González llegó al Real Madrid en 2022 con 17 años y ha formado parte de nuestra cantera durante cuatro temporadas. En 2025 debutó con el primer equipo.