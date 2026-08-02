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Mourinho no lo iba a poner y Real Madrid anuncia su salida: por este club firmó

Real Madrid ha anunciado una nueva baja para el nuevo curso. El jugador se va tras cinco temporadas dentro del club.

Mourinho no lo iba a poner y Real Madrid anuncia su salida: por este club firmó

El Real Madrid de José Mourinho tiene una nueva baja.
02 de agosto de 2026 a las 16:02

El Real Madrid ha anunciado este domingo el traspaso al Sevilla del portero Fran González, de 21 años y que ficha por club andaluz por cinco temporadas, hasta junio de 2031.

Fran González, internacional sub-21 con España, llegó al Real Madrid en 2022 con 17 años y ha formado parte de la cantera durante cuatro temporadas. En 2025 debutó con el primer equipo.

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"El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años. Nuestro club le desea a Fran González y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", agrega el club blanco

Francisco Javier González Pérez (León, 24 de junio de 2005) ficha por el Sevilla hasta junio de 2031 (cinco temporadas).

Comunicado íntegro del Real Madrid


"El Real Madrid C. F. y el Sevilla F. C. han acordado el traspaso de nuestro jugador Fran González.

Fran González llegó al Real Madrid en 2022 con 17 años y ha formado parte de nuestra cantera durante cuatro temporadas. En 2025 debutó con el primer equipo.

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El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años.

Nuestro club le desea a Fran González y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida".

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