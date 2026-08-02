Vinicius pide 30 millones de salario y Real Madrid le hace saber su postura

El futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid entra en horas decisivas. El delantero brasileño regresa a España este domingo y se sumará este lunes a los entrenamientos de pretemporada bajo el mando de José Mourinho. Sin embargo, su verdadero reto estará fuera de la cancha, en una negociación que podría definir su carrera. Según información del diario AS, la hoja de ruta de Vinicius es clara: hablara primero con Mourinho y luego se reunirá con la directiva del club para intentar destrabar su renovación, la cual lleva meses paralizada. Aunque el Real Madrid quiere que el atacante continúe, la cúpula blanca exige una respuesta rápida para planificar el resto del mercado.

De acuerdo con The Athletic, la oferta del Real Madrid ronda los 20 millones de euros netos por temporada, pero fue rechazada por el entorno del futbolista. La postura del jugador es exigente: pide una prima de renovación que, dividida entre los años de contrato, subiría su sueldo anual a casi 30 millones de euros. El Madrid no suele pagar primas de renovación para no romper su escala salarial. Sin embargo, los representantes de Vinicius argumentan que existe un caso similar en el vestuario: Kylian Mbappé, quien cobra un salario base parecido pero gana mucho más gracias a su bono de fichaje. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mientras la negociación se estanca, el Arsenal de Inglaterra sigue de cerca cada detalle. Fuentes cercanas al jugador aclaran que no hay ningún acuerdo pactado con el club londinense, pero los Gunners están listos para actuar si la relación con el Madrid se rompe. El mayor temor en la casa blanca es que el contrato del brasileño vence en junio de 2027. En el Bernabéu no contemplan dejarlo ir gratis. Si no hay acuerdo y el jugador se niega a ser traspasado ahora, el club quedaría en una posición muy delicada durante el próximo año. Las próximas 48 horas definiran el rumbo de esta historia.