Duro golpe para el Dibu: Juventus rompe todo y se revela el motivo

Cuando parecía que Emiliano Martínez finalmente dejaría el Aston Villa durante este mercado de verano, el portero argentino recibió una pésima noticia: la Juventus dio un paso al costado por su fichaje. El conjunto italiano ya le comunicó formalmente a los 'Villanos' que no avanzarán en las negociaciones por el traspaso del guardameta.

La decisión de la Juventus fue tomada de manera interna durante esta semana y en las últimas horas fue confirmada de manera oficial a los directivos del club inglés. El motivo principal del pase caído radica exclusivamente en el aspecto económico, ya que en Turín consideran que el precio de la transferencia y las pretensiones del Aston Villa son muy elevadas para su presupuesto actual. Los 'Villanos' piden 10 millones de euros por el arquero de 33 años. "No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada", declaraba Damian Vidagany, director deportivo de la institución. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE