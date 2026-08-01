Luis Enrique sacude al Barcelona: 90 millones por un intocable de Hansi Flick

El Paris Saint-Germain vuelve a amenazar la tranquilidad del Barcelona tras poner sus ojos en Pedri para dar un salto de calidad definitivo a su plantilla. Según informaciones de El Nacional, el conjunto francés estaría preparando una oferta inicial de 90 millones de euros para conseguir el traspaso del mediocampista canario. La dirección deportiva parisina busca reforzar el centro del campo tras no concretar el fichaje de Rodri, y el futbolista azulgrana se ha convertido en la máxima prioridad para este mercado de pases.

La clave de este movimiento radica en la presencia de Luis Enrique, técnico asturiano que conoce a la perfección al jugador tras haber sido el seleccionador que lo hizo debutar con España y lo dirigió en la Eurocopa y el Mundial de Qatar. En el PSG ven a Pedri como el socio ideal para Vitinha en la medular, buscando consolidar el dominio del actual campeón de Europa. Sin embargo, en el Barcelona la postura es firme: Hansi Flick lo considera una pieza indispensable y la directiva de Joan Laporta y Deco no contempla negociar por un jugador clave con un rival directo de la Champions League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



El traspaso se presenta sumamente complejo debido al blindaje contractual de la estrella española, quien renovó su compromiso con el club catalán hasta 2030 con una cláusula de rescisión fijada en 1.000 millones de euros. Aunque la entidad francesa tiene la capacidad económica para ofrecerle un salario sensiblemente superior y la opción de sumarse al proyecto deportivo más dominante de la actualidad, la cifra de 90 millones resulta insuficiente para convocar a la directiva culé a una mesa de negociación.