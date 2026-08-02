Insólito motivo: cancelado el último partido del Barcelona en Inglaterra

Tras disputar los primeros partidos de pretemporada contra el Europa y Birmingham, el Barcelona debía jugar este lunes ante el Preston North End en Inglaterra, pero finalmente el duelo quedó cancelado.
El principal motivo es que el club inglés no tiene suficientes jugadores disponibles del primer equipo y ha propuesto disputar el encuentro con la Sub-21.
Sin embargo, el cuadro azulgrana se habría negado, prefiriendo realizar un entrenamiento con normalidad y dando por cancelado el compromiso.
Por lo que respecta al Preston North End, uno de los condicionantes ha sido el partido de Copa ante el Huddersfield Town de la próxima semana, por lo que no quiene tomar ningún tipo de riesgo con sus futbolistas.
Finalmente, los azulgranas realizarán un entrenamiento y la idea es adelantar el regreso a la Ciudad Condal, tomando un vuelo antes de la hora prevista debido a las circunstancias.
El Barcelona ahora se centra en la triangular que se disputará el 8 de agosto frente al Udinese y Nottingham Forest, jugando 45 minutos contra cada equipo. Será la primera edición del torneo Friuli Venezia Giulia Cup y se realizará en el en el estadio Bluenergy de Udine.
Luego llegará la disputa del Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio. Se jugará el 19 de agosto y servirá como presentación del equipo ante su afición en el Camp Nou. Además, será la última prueba antes de empezar LaLiga 2026-27.
De esta forma, el conjunto blaugrana disputará 5 partidos de pretemporada en lugar de los 6 que estaban previstos.