Insólito motivo: cancelado el último partido del Barcelona en Inglaterra

Tras disputar los primeros partidos de pretemporada contra el Europa y Birmingham, el Barcelona debía jugar este lunes ante el Preston North End en Inglaterra, pero finalmente el duelo quedó cancelado. El principal motivo es que el club inglés no tiene suficientes jugadores disponibles del primer equipo y ha propuesto disputar el encuentro con la Sub-21.

Sin embargo, el cuadro azulgrana se habría negado, prefiriendo realizar un entrenamiento con normalidad y dando por cancelado el compromiso. Por lo que respecta al Preston North End, uno de los condicionantes ha sido el partido de Copa ante el Huddersfield Town de la próxima semana, por lo que no quiene tomar ningún tipo de riesgo con sus futbolistas. Finalmente, los azulgranas realizarán un entrenamiento y la idea es adelantar el regreso a la Ciudad Condal, tomando un vuelo antes de la hora prevista debido a las circunstancias. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE