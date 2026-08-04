Mastantuono se va del Real Madrid y Florentino le escogió su nuevo club

Franco Mastantuono tiene pie y medio fuera del Real Madrid. El atacante argentino volvió a ejercitarse este martes en el gimnasio de Valdebebas, al margen del grupo, no por problemas físicos, sino a la espera de que se cierre de forma inminente su salida cedido a la Fiorentina.

El jugador ya ha dado el "sí" al proyecto del conjunto italiano tras conversar directamente con su entrenador, Fabio Grosso, y el director deportivo, Fabio Paratici. La Fiorentina, que según diario MARCA fue el primer club en negociar con el Madrid, le garantiza al argentino la continuidad, los minutos y el protagonismo en Europa que la plantilla blanca no podía prometerle esta temporada.