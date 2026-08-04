Mastantuono se va del Real Madrid y Florentino le escogió su nuevo club

Franco Mastantuono tiene pie y medio fuera del Real Madrid. El atacante argentino volvió a ejercitarse este martes en el gimnasio de Valdebebas, al margen del grupo, no por problemas físicos, sino a la espera de que se cierre de forma inminente su salida cedido a la Fiorentina.
El jugador ya ha dado el "sí" al proyecto del conjunto italiano tras conversar directamente con su entrenador, Fabio Grosso, y el director deportivo, Fabio Paratici. La Fiorentina, que según diario MARCA fue el primer club en negociar con el Madrid, le garantiza al argentino la continuidad, los minutos y el protagonismo en Europa que la plantilla blanca no podía prometerle esta temporada.
Tanto la directiva madridista como el propio entrenador, José Mourinho, están muy satisfechos con las condiciones de Mastantuono. Sin embargo, ambas partes coinciden en que la mejor opción para su crecimiento es sumar rodaje fuera del Santiago Bernabéu.
Actualmente, ambos clubes negocian los últimos detalles de la operación, centrados en acordar el reparto del sueldo del futbolista. En cuanto se resuelva este punto, el argentino viajará a Italia para incorporarse a su nuevo equipo.
Mastantuono no fue el único ausente en el campo de entrenamiento. Asencio, Huijsen, Mendy, Militao y Rodrygo continuaron con sus respectivos planes de recuperación en el interior de las instalaciones. En el caso de Asencio y Huijsen, ambos sufren molestias musculares sufridas durante esta pretemporada.