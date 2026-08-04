Real Madrid hace oferta a Vinicius y este salario pasaría a ganar ¿Más que Mbappé?

El futuro de Vinicius Jr. se ha convertido en el gran culebrón del verano en la capital española. Al atacante brasileño le queda menos de un año de contrato y las conversaciones para ampliar su contrato con el Real Madrid están completamente paralizadas, un escenario que ya ha aprovechado el Arsenal para mover ficha e interesarse formalmente por su situación.

La directiva blanca tiene clara su postura: quiere renovar a la estrella sudamericana, pero sin cometer locuras financieras. Según informa ESPN, el club presidido por Florentino Pérez ya ha hecho llegar una propuesta formal de 22 millones de euros anuales, mejorando sus condiciones actuales para ajustarlas a su peso en la plantilla.