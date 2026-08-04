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Real Madrid hace oferta a Vinicius y este salario pasaría a ganar ¿Más que Mbappé?

Vinicius ya tiene una nueva propuesta sobrea la mesa, pero hay un conflicto que puede destruir todo al final.

Real Madrid hace oferta a Vinicius y este salario pasaría a ganar ¿Más que Mbappé?

Vinicius quiere seguir en el Real Madrid, pero por ahora todo está en pausa.
04 de agosto de 2026 a las 06:39

El futuro de Vinicius Jr. se ha convertido en el gran culebrón del verano en la capital española. Al atacante brasileño le queda menos de un año de contrato y las conversaciones para ampliar su contrato con el Real Madrid están completamente paralizadas, un escenario que ya ha aprovechado el Arsenal para mover ficha e interesarse formalmente por su situación.

La directiva blanca tiene clara su postura: quiere renovar a la estrella sudamericana, pero sin cometer locuras financieras. Según informa ESPN, el club presidido por Florentino Pérez ya ha hecho llegar una propuesta formal de 22 millones de euros anuales, mejorando sus condiciones actuales para ajustarlas a su peso en la plantilla.

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Sin embargo, esta cifra no convence al jugador. La misma fuente señala que Vinicius —que actualmente percibe algo más de 20 millones por temporada— exige alcanzar los 30 millones anuales para firmar su continuidad. A esto se le suma la incertidumbre sobre los años de duración que ofrece el club, un factor que también frena el acuerdo.

El conflicto de la prima de renovación

El salario no es el único obstáculo en la negociación. Según detalló El Periódico, existe un fuerte desacuerdo con la prima de renovación. El extremo exige cobrar una cantidad equivalente a la que reciben los futbolistas que llegan libres al Santiago Bernabéu, tomando como referencia los casos recientes de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold o Ibrahima Konaté.

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Florentino Pérez se niega rotundamente a pagar una prima de fichaje a un jugador que ya pertenece a la plantilla y al que se le está ofreciendo un aumento salarial. Pese a la distancia entre ambas partes, en las oficinas de Concha Espina tienen claro que no permitirán que el brasileño se marche gratis el próximo verano. Con este tenso panorama sobre la mesa, el interés del Arsenal emerge como una alternativa real para desencallar la situación.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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