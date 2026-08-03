Vinicius recibe la llamada que sacude al Real Madrid y se iría por este salario

La relación entre Vinicius Junior y el Real Madrid atraviesa su momento más crítico. Las negociaciones para extender su contrato se encuentran completamente estancadas debido a las elevadas pretensiones salariales del atacante brasileño, las cuales el club blanco no contempla pagar. Este desgaste ha abierto la puerta a un desenlace tenso en el mercado de pases.
Ante este panorama, el Arsenal de Inglaterra irrumpió con fuerza al lograr un acuerdo verbal con el jugador. De acuerdo con reportes periodísticos, entre ellos del periodista José Félix Díaz del diario AS, el club británico le presentó una propuesta económica histórica: un sueldo neto de 480 mil euros por semana, lo que representa cerca de 25 millones de euros por temporada.
Un factor determinante en la negociación ha sido la intervención directa de Mikel Arteta. El entrenador del Arsenal se contactó personalmente con el brasileño para explicarle el proyecto deportivo y asegurarle un rol central en la plantilla, ofreciéndole el dorsal 7 y el liderazgo absoluto dentro del equipo titular.
La entidad londinense descartó su interés en el argentino Julián Álvarez para centrar todos sus esfuerzos en la contratación de Vinicius.
De este modo, los 130 millones de euros que el Arsenal tenía presupuestados para dicho fichaje serían destinados a la oferta formal que presentará al Real Madrid para concretar el traspaso.