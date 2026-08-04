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Se olvida de Barcelona: Ter Stegen firma su nuevo contrato como profesional

El arquero alemán ya estampó su firma, pero no se va de forma definitiva del Barcelona, solo es una préstamo.

Se olvida de Barcelona: Ter Stegen firma su nuevo contrato como profesional

Ter Stegen no jugará esta temporada en el Barcelona.
04 de agosto de 2026 a las 06:08

El portero alemán Marc-André ter Stegen jugará cedido en el Ajax neerlandés por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el F.C. Barcelona.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

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Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar el concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam.

De este modo, el portero alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, el español Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por el Girona en el pasado mercado de invierno.

Sin embargo, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco -que descendió de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a la segunda categoría al término de la campaña 2025-2026- a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como azulgrana, siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barça, sólo por detrás de Leo Messi.

Asimismo, el guardameta alemán se reencontrará en Ámsterdam con Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax y con el que ya coincidió en su etapa en el Camp Nou.

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"Marc tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Se incorpora inmediatamente a nuestra plantilla. Nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a jugar", valoró Cruyff en declaraciones a los medios del Ajax.

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EFE
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Agencia EFE

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