Se olvida de Barcelona: Ter Stegen firma su nuevo contrato como profesional

El portero alemán Marc-André ter Stegen jugará cedido en el Ajax neerlandés por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el F.C. Barcelona. Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar el concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam. De este modo, el portero alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, el español Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por el Girona en el pasado mercado de invierno. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sin embargo, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco -que descendió de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a la segunda categoría al término de la campaña 2025-2026- a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como azulgrana, siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barça, sólo por detrás de Leo Messi. Asimismo, el guardameta alemán se reencontrará en Ámsterdam con Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax y con el que ya coincidió en su etapa en el Camp Nou.