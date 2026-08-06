Hansi Flick lo llamó para que rechace al Madrid y firme con el Barcelona

El Barcelona se ha sumado a la carrera por fichar a uno de los futbolistas que se encuentra en el radar del Real Madrid. De acuerdo con el diario Sport, el técnico Hansi Flick contactó a Rodri durante las últimas horas. La citada fuente informa en exclusiva que después del viaje de Deco a Madrid, donde mantuvo varias reuniones para avanzar en varios frentes del mercado con Julián Álvarez como protagonista, el club catalán también ha dado un paso muy importante en la operación por el mediocampista español.

Flick llamó a Rodri para trasladarle de primera mano su proyecto deportivo e intentar convencerle de ignorar al Real Madrid y priorizar la opción azulgrana La llamada del técnico cambió por completo el panorama y refleja el interés que existe en el Barça por el volante del Manchester City, que afronta el último año de contrato con los ingleses. Ese contacto, unido a la lentitud del Real Madrid a la hora de dar pasos definitivos para cerrar su incorporación, ha provocado que el escenario haya cambiado de forma considerable. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE