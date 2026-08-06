Hansi Flick lo llamó para que rechace al Madrid y firme con el Barcelona

El Barcelona se ha sumado a la carrera por fichar a uno de los futbolistas que se encuentra en el radar del Real Madrid. De acuerdo con el diario Sport, el técnico Hansi Flick contactó a Rodri durante las últimas horas.
La citada fuente informa en exclusiva que después del viaje de Deco a Madrid, donde mantuvo varias reuniones para avanzar en varios frentes del mercado con Julián Álvarez como protagonista, el club catalán también ha dado un paso muy importante en la operación por el mediocampista español.
Flick llamó a Rodri para trasladarle de primera mano su proyecto deportivo e intentar convencerle de ignorar al Real Madrid y priorizar la opción azulgrana
La llamada del técnico cambió por completo el panorama y refleja el interés que existe en el Barça por el volante del Manchester City, que afronta el último año de contrato con los ingleses.
Ese contacto, unido a la lentitud del Real Madrid a la hora de dar pasos definitivos para cerrar su incorporación, ha provocado que el escenario haya cambiado de forma considerable.
El mismo medio añade que Rodri no descarta la posibilidad de fichar por el Barcelona y, una operación que hace apenas unas semanas parecía muy encaminada hacia el Santiago Bernabéu, se encuentra ahora completamente abierta, con todos los escenarios sobre la mesa.
Por su parte, el peridista Fabrizio Romano apunta que el Real Madrid lleva semanas en conversaciones con el City por el fichaje de Rodri, pero la entidad inglesa no aceptó avanzar de inmediato porque sentía que más clubes se estaban sumando a la carrera.
La decisión ahora está en manos del campeón del mundo, quien deberá elegir entre seguir su carrera bajo las órdenes de Mourinho o darle su palabra a Flick de vestir de blaugrana. Lo cierto es que su futuro no pasa por continuar en el Etihad.